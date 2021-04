Avanço da pandemia fez venda de gasolina cair 16,4% entre 1º e 20 de abril

O aumento das medidas de isolamento social por causa do avanço da pandemia de covid-19 no País causou forte impacto nas vendas de gasolina, que caíram 16,4% entre 1º e 20 de abril ante igual período do ano passado, segundo dados do Ministério de Minas e Energia.



Já o diesel teve vendas 6,4% maiores na mesma comparação, o que deve aumentar a necessidade de importação do combustível, avalia o consultor de petróleo e gás da StoneX, Thadeu da Silva.



"Não consegue refinar só um derivado, ou seja, falta diesel e sobra gasolina porque não tem mais onde estocar, vai precisar de muito importado esse mês", explica Silva.



Com paradas de manutenção em algumas refinarias da Petrobras, e a queda de consumo de gasolina pelo isolamento social, as refinarias da estatal estão trabalhando em níveis próximos ao pior período da pandemia no passado.



No dia 25, o fator de utilização médio das unidades da companhia foi de 60,4%, ou seja, quase 40% de ociosidade.