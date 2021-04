Mais do que nunca transferência de ativos ao privado será necessária, diz Freitas

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, avaliou nesta terça-feira, 27, que "mais do que nunca" a transferência de ativos públicos à iniciativa privada será necessária. Ele citou o contexto de necessidade de controle de gastos e disciplina fiscal depois de o País ter tido altas despesas geradas pelo enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.



"Mais do que nunca essa transferência será necessária. Um, pelo caminho que tivemos que fazer na pandemia, que onerou a questão fiscal", citou o ministro, segundo quem o País mantém o compromisso com a solvência. "O compromisso com os pilares fiscais é fundamental", disse o ministro.



Freitas voltou a dizer que os projetos que estão indo a leilão vão ser importantes geradores de emprego nos próximos anos, uma alavanca importante para a retomada econômica, disse o ministro. A pasta pretende finalizar o ano de 2022 com cerca de R$ 260 bilhões de investimentos contratados com a iniciativa privada.



Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), após os vetos no Orçamento de 2021, os valores disponíveis para o Ministério da Infraestrutura injetar em empreendimentos públicos foram reduzidos a quase metade em relação ao que foi gasto no ano passado. Com isso, a pasta tem destacado a necessidade de dar ainda mais força a parcerias com o privado.