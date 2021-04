Leitura de relatório da reforma tributária será até 3 de maio, diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que deu prazo até o dia 3 de maio para que o relator da reforma tributária na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresente o parecer à comissão especial, formada por deputados e senadores. Lira se reuniu nesta segunda-feira, 26, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na residência oficial da Câmara. Juntos, eles posaram para fotos segurando um ofício em que Lira dá uma espécie de "ultimato" a Ribeiro.



"Entreguei ao ministro ofício endereçado a relator da matéria dando prazo máximo de 3 de maio para que tenhamos acesso a relatório", afirmou. Lira fez um breve pronunciamento e não respondeu a perguntas. Guedes, por sua vez, limitou-se a dizer que considerava a iniciativa "excelente".



"É uma demonstração clara de que vamos voltar a focar nesse assunto importante que é a reforma tributária", afirmou. "Isso é demonstração de engajamento institucional na retomada da referida reforma que tem essa importância toda para a simplificação tributária no País."



Lira disse que a reforma será discutida ao longo dos próximos meses "pelo que nos une, de maneira consensual", por líderes partidários, governo, relator e Senado. A ideia, segundo ele, é dar tranquilidade, segurança jurídica, simplificação e "tranquilidade fiscal para o Brasil".



"Estamos ratificando que o interesse da Câmara é justamente voltar a discutir com serenidade, transparência, amplitude e debate claro a reforma tributária de que o Brasil tanto precisa", afirmou.