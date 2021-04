Biden criará força-tarefa focada em organização e capacitação de trabalhadores

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira, 26, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará nesta segunda-feira um decreto que cria uma força-tarefa com foco em impulsionar a organização e a capacitação de trabalhadores. Durante uma coletiva de imprensa, a assessora disse que a iniciativa será comandada pela vice-presidente Kamala Harris.



Segundo Psaki, a mobilização se chamará "Força-Tarefa sobre Organização e Capacitação de Trabalhadores".



"A iniciativa será dedicada a mobilizar as políticas, programas e práticas do governo federal para capacitar os trabalhadores a se organizar e negociar com sucesso com seus empregadores", explicou Psaki.