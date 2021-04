Estatal volta a operar em porto e deve elevar oferta de petróleo da Líbia

A estatal National Oil Corporation, da Líbia, informa em comunicado nesta segunda-feira, 26, que foi retirada uma paralisação ("force majeure") nos trabalhos do porto de Hariga, no leste do país, após um acordo entre a empresa e o governo de unidade nacional. Com isso, a produção e a oferta de petróleo da Líbia devem aumentar.



A interrupção dos trabalhos no porto havia sido declarada pela estatal em 19 de abril. Também na semana passada, a empresa disse que a produção da Líbia, integrante da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), recuaria de 1,3 milhão a 1 milhão de barris por dia, devido ao acúmulo de dívidas por empresas do setor.



Agora, a estatal afirma que o governo instruiu as empresas a pagar suas obrigações, e que a administração está também fazendo um esforço para resolver problemas técnicos, a fim de garantir mais impulso para a produção da commodity.