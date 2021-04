Vendas de moradias novas sobem 20,7% em março ante fevereiro nos EUA

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos avançaram 20,7% em março, na comparação com fevereiro, ao ritmo anualizado de 1,021 milhão, informou nesta sexta-feira o Escritório do Censo. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam crescimento menor, a 888 mil, o que representaria uma alta de 14,6% ante o dado divulgado no mês anterior.



O dado de fevereiro, porém, foi revisado em alta de 775 mil a 846 mil. O dado de março representa o ritmo mais forte de vendas de casas novas no país desde 2006.



O estoque de casas à venda no fim de março ficou estável ante o mês anterior, mas em queda de 7% na comparação anual.



* Com informações da Dow Jones Newswires