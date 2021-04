Aneel aprova reajuste médio de 8,98% nas tarifas da Coelba

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quinta-feira, 22, reajuste médio de 8,98% na conta de luz dos consumidores atendidos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). Para os consumidores de alta tensão, como os industriais, o reajuste médio será de 12,28%. Já para os comerciais e residenciais, atendidos em baixa tensão, o aumento médio será de 7,82%.



Segundo a agência reguladora, contribuíram para o reajuste os valores relativos aos encargos setoriais, influenciados pelo pagamento do empréstimo da conta-Covid, os custos de transmissão e o aumento nos custos de aquisição de energia.



Uma série de medidas foram consideradas na tentativa de atenuar o valor do reajuste a ser aplicado neste ano. Entre elas, a Aneel considerou a reversão dos recursos da conta-Covid, que totalizou um impacto total estimado de -5,87%.



Também contribuíram para amenizar o reajuste a alteração no cronograma de pagamento de indenizações às transmissoras e o abatimento de créditos tributários devido ao pagamento indevido de PIS e Cofins pelos consumidores no passado.



Os novos valores devem entrar em vigor a partir deste dia 22, e, por isso, devem ser confirmados no Diário Oficial ainda nesta quinta-feira.



A distribuidora atende cerca de 6,2 milhões de unidades consumidoras no Estado da Bahia.