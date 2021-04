Aneel aprova reajuste médio de 8,90% nas tarifas da Energisa Mato Grosso do Sul

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quinta-feira, 22, reajuste médio de 8,90% na conta de luz dos consumidores atendidos pela Energisa Mato Grosso do Sul. Para os consumidores de alta tensão, como os industriais, o reajuste médio será de 10,69%. Já para os comerciais e residenciais, atendidos em baixa tensão, o aumento médio será de 8,27%.



De acordo com a agência, os encargos setoriais corresponderam a um efeito tarifário médio de 5,36%. Isso porque, a partir deste ano, as empresas começaram a pagar o empréstimo da operação financeira de alívio ao caixa das distribuidoras em 2020, a conta-Covid.



Os custos de transmissão contribuíram para um efeito médio de 2,86%. Já os custos de aquisição de energia impactaram o efeito em 3,28%. Nesse fator, a agência destacou o aumento no preço da energia da Itaipu Binacional, que é atrelada ao preço do dólar.



Assim como em outros processos tarifários, foram consideradas medidas estabelecidas para atenuar os reajustes.



Entre eles, a reversão dos valores da conta-Covid, que totalizou um impacto total estimado de -9,23%, e a alteração do cronograma de pagamento de indenizações às transmissoras. A medida, aprovada mais cedo pelo colegiado, resultou em redução tarifária de 1,70%.



Os novos valores devem entrar em vigor a partir desta quinta, 22, e, por isso, devem ser confirmados no Diário Oficial ainda nesta quinta-feira. A distribuidora atende cerca de 1,06 milhão de unidades consumidoras.