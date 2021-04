Confiança do consumidor na zona do euro passa de -10,8 para -8,1 em abril

O índice de confiança do consumidor da zona do euro avançou de -10,8 em março para -8,1 na preliminar de abril, informou nesta quinta-feira, 22, a Comissão Europeia. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal projetavam estabilidade.



Em relatório, o braço executivo da União Europeia aponta que, com a alta mais recente, o indicador está ainda mais acima de sua média de longo prazo, de -11,1.