PagSeguro e PagBank apresentam instabilidade, dizem usuários

Problemas nos sistemas do PagSeguro e PagBank persistem para alguns usuários na manhã desta terça-feira (20/4), segundo relatos na internet. Essas pessoas afirmam que os serviços da empresa teriam começado a apresentar instabilidade ainda no sábado. Ontem, por meio do Instagram e Facebook, a PagSeguro publicou uma nota informando que tentava restabelecer o funcionamento.









@pagseguro que isso, desde sábado com problemas. Ontem liguei lá e disseram que até final do dia estaria resolvido. Quarta-feira e ainda não recebi as vendas do final de semana. Que palhaçada!!!! %u2014 mariana fortunato (@9_forrunato) April 20, 2021 Tô desde domingo esperando meu saldo ficar disponível no @pagseguro e nada ainda. Ótimo que aí eu fico sem dinheiro pras coisas que mais preciso. %u2014 Rosalía (@hailswife) April 20, 2021 Estou com mais de 40 vendas que foram passadas no final de semana para serem aprovadas até agora pag seguro. Se essas vendas cancelarem quem vai se responsabilizar por esse tamanho prejuízo que estou levando? Um monte de Sedex que nao consegui enviar por causa dessa instabilidade %u2014 Edson Estrela (@EdsonEstrela9) April 20, 2021 Eu tô até agora esperando o dinheiro da minha maquininha cair na conta!

Um absurdo, falta de responsabilidade com o cliente, deveriam devolver o valor em dobro!!!

Minhas contas não esperam vocês normalizarem @pagseguro @PagSeguro_BR

"QUEREMOS MEU DINHEIRO!" https://t.co/WRUYXWUTWt %u2014 comentarista amadora do BBB21 %uD83E%uDD23 (@natansweet) April 20, 2021 @pagseguro , que tá acontecendo? Fiz uma transferência ontem do auxílio para a minha conta PagBank, mais ou menos 10h, até agora não caiu? Podem me ajudar com isso aí???? %u2014 LORRAINY FOTOGRAFIAS (@Lobatista2020) April 20, 2021 Entre os problemas relatados pelos clientes no Twitter estão transferências e Pix que não caem nas contas, impossibilidade de acessar o saldo e pagamentos feitos por meio das máquinas de cartão que também não são confirmados. Veja alguns relatos abaixo:

No Twitter, por meio de respostas automáticas, a empresa explica que os sistemas estão em manutenção.



Boa noite, @Mieanso! Sabemos como é importante para vc conseguir utilizar nossos serviços e ver seu saldo. No momento estamos passando por manutenção e pedimos que aguarde. Nosso time está atuando para normalizar os serviços o mais breve possível! Conta com a gente! %u2014 PagSeguro PagBank (@pagseguro) April 19, 2021















O posicionamento publicado no início da noite passada dá conta que as instabilidades poderiam afetar o saldo da conta e vendas pela internet.“As vendas nas maquininhas estão funcionando normalmente e o vendedor pode consultar o status das transações no relatório de vendas na própria maquininha. Porém, pode ter lentidão para o vendedor usar o seu saldo ou atraso na aprovação das transações de e-commerce”, diz o texto.









Downdetector faz levantamento das reclamações sobre instabilidade nos serviços (foto: Reprodução da internet/Downdetector)

Ainda não há atualizações da empresa sobre o caso nesta terça-feira (20/4). No entanto, o site Downdetector , que usa coleta de dados para verificar o status de funcionamento de uma série de serviços, mostra que, de ontem para hoje, o número de reclamações caiu.