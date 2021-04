Magalu lança cartão que dá dinheiro de volta em conta digital da varejista

O Magazine Luiza lança hoje seu cartão de crédito digital. O "Cartão Magalu" vem da parceria com o Itaú Unibanco, a joint venture chamada Luizacred. O meio de pagamento não tem anuidade e oferece cashback (crédito para gastar na loja) de 2% do valor das compras. Esse crédito cai na conta digital da varejista.



O cartão é integrado ao aplicativo da empresa. Ali será possível consultar saldo, limite disponível e fazer o pagamento da fatura. Como parte da promoção de lançamento, os clientes que solicitarem o Cartão Magalu até 31 de maio receberão cashback em dobro - 4% do valor das compras por um ano.



Lançada há pouco mais de um ano, a conta digital da varejista já possui cerca de 3 milhões de contas abertas e está habilitada a fazer pagamentos e transferências via Pix.