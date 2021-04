Iguatemi: Shoppings em SP retomam operações neste domingo com horários reduzidos

A Iguatemi vai retomar as operações de seus shoppings no Estado de São Paulo a partir deste domingo (18), com horários reduzidos.



Os shoppings Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Market Place, Iguatemi Alphaville e Iguatemi São José do Rio Preto vão funcionar das 11 horas às 19 horas de segunda a sábado, e das 13 horas às 19 horas aos domingos.



Pátio Higienópolis, Iguatemi Campinas, Galleria e Iguatemi São Carlos terão horários das 11 horas às 19 horas todos os dias. O Iguatemi Ribeirão Preto funcionará das 12 horas às 20 horas, de segunda a domingo. E o Iguatemi Esplanada vai operar das 11 horas às 19 horas de segunda a sábado, e das 12 horas às 19 horas aos domingos.