Zona do euro: exportações caem 2,5% em fevereiro ante janeiro; importações sobem

As exportações da zona do euro caíram pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, sinalizando que o comércio internacional começou o ano em ritmo fraco à medida que o endurecimento de restrições para conter a covid-19 prejudicou a atividade econômica. Dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 16, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia, mostram que as exportações da zona do euro diminuíram 2,5% em fevereiro ante janeiro. As importações, por outro lado, cresceram 3,4% no mesmo período. Já o superávit da balança comercial da zona do euro ficou em 18,4 bilhões de euros em fevereiro, também no cálculo com ajustes sazonais, encolhendo em relação ao saldo positivo de 28,7 bilhões de euros de janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.