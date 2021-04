Inflação ao consumidor na Argentina sobe 4,8% em março ante fevereiro

O índice de preços ao consumidor da Argentina registrou crescimento de 4,8% em março ante fevereiro, com alta de 42,6% na comparação anual. No mês de fevereiro, o avanço mensal havia sido de 3,6% e o anual, de 40,7%, portanto os resultados de hoje representam uma aceleração inflacionária.



O dado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).



Em março, as maiores altas vieram dos itens educação e vestuário e calçados, apontou o instituto.