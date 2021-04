Fed diz não elevar juros apenas com desemprego em queda, mas com base na inflação

O vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Richard Clarida, afirmou nesta quarta-feira, 14, que a instituição não elevará juros simplesmente porque o desemprego está em queda. De acordo com o dirigente, a autoridade começará o ciclo de aperto monetário apenas quando tiver alcançado a meta de inflação média de 2%.



Em um discurso sobre a nova estrutura de política monetária do Fed, Clarida reforçou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) perseguirá uma inflação moderadamente acima de 2% "por algum tempo".



Ele ressaltou que as expectativas inflacionárias de longo prazo precisam estar "bem ancoradas" em 2%.



Também destacou que, na nova concepção do Fed, máximo emprego é o "nível de emprego mais alto sem gerar pressões nos preços".