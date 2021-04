BNDES: Brasil tem provavelmente maior pipeline de privatizações em infra no mundo

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, comentou que "o Brasil provavelmente tem o maior pipeline de privatizações em infraestrutura do mundo" e destacou que, neste contexto, ficará "surpreso se houver grande demanda por PPPs no País nos próximos anos". Ele ressaltou que a melhor forma do banco oficial ajudar investidores para aplicar capitais em obras de longo prazo em termos nacionais é comunicar informações de projetos de alta qualidade.



Montezano fez os comentários em evento realizado pela internet pela Brazilian-American Chamber of Commerce.



Investimentos verdes



O presidente do BNDES ainda afirmou que o Brasil tem plenas condições para ser uma potência global em investimentos verdes. "Temos imenso nível de recursos, inclusive os naturais, como a Amazônia. Vamos caminhar nesta direção", comentou. "No Brasil, todos os projetos (em infraestrutura) precisam ser ESG. Ou você tem um projeto ESG ou não tem um projeto."