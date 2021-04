Gasto com habitação aumenta 0,81% no IPCA de março, revela IBGE

As famílias gastaram 0,81% a mais com habitação em março, uma contribuição de 0,12 ponto porcentual para a taxa de 0,93% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O destaque foi o encarecimento do gás de botijão, que subiu 4,98%, acumulando um aumento de 20,01% nos últimos 12 meses.



A energia elétrica ficou 0,76% mais cara em março, apesar de mantida a bandeira tarifária amarela. Houve reajustes a partir de 15 de março nas tarifas de concessionárias de energia no Rio de Janeiro.



O gás encanado subiu 1,09%, devido a aumentos em Curitiba e no Rio de Janeiro.



A taxa de água e esgoto teve elevação de 0,13%, em consequência de reajustes em Curitiba e Aracaju.