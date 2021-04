Economia confirma presença de Guedes em jantar com Bolsonaro e empresários

O Ministério da Economia confirmou a presença do ministro Paulo Guedes, ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, em jantar com empresários na noite desta quarta-feira, 7, em São Paulo. O compromisso está programado para 19 horas (de Brasília).



O ministro deve falar das medidas de estímulo à economia que vão sair em breve, como o programa de manutenção de emprego por meio de acordos de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato.



A medida está atrasada por um entrave nas regras fiscais e tem sido alvo de cobrança pelos empresários, sobretudo do setor de varejo.



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também já confirmou presença na comitiva do presidente. A expectativa é que Guedes e Campos Neto tracem um cenário da economia com o avanço da vacinação, que é a aposta do governo para a retomada das atividades.



Guedes estará no encontro de aproximação do presidente com lideranças empresariais em um momento delicado para o governo pela piora da pandemia, pela falta de vacinas e pela antecipação do debate eleitoral de 2021 com a entrada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva habilitado para a disputa.



O governo vem perdendo apoio no meio empresarial e busca recuperar o espaço perdido.



O jantar desta quarta foi organizado pelo ministro das Comunicações, Fabio Faria. O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, também estará presente.