Ministério da Economia adia leilão de Edifício A Noite, no Rio, para dia 30

O Ministério da Economia transferiu para o dia 30 de abril a concorrência pública eletrônica do histórico Edifício A Noite, localizado na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, antes programado para o próximo dia 13. As condições continuam as mesmas e o prédio foi avaliado em R$ 98 milhões.



O prédio foi o primeiro arranha-céu da América Latina e abrigou a pioneira Rádio Nacional por décadas.



A venda faz parte do programa de venda de ativos sem utilidade para a administração pública, que visa arrecadar R$ 110 bilhões em imóveis da União até 2022.



Outros três imóveis, localizados no Rio de Janeiro, também estão à venda: um apartamento no Leblon, avaliado em R$ 4,8 milhões, e dois terrenos em Duque de Caxias, avaliados em R$ 4,2 milhões e R$ 8,3 milhões.



As concorrências serão realizadas nesta quinta-feira, 8, e em 11 de maio, respectivamente.



Outros ativos situados no Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Paraíba também estão sendo oferecidos na página de imóveis da União.