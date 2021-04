Governo dos EUA crê que é possível conseguir apoio bipartidário para pacote

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acredita que "há um caminho bipartidário" para avançar com o pacote de infraestrutura de US$ 2 trilhões no Congresso norte-americano, segundo afirmou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. A proposta tem recebido críticas de republicanos e democratas moderados por adicionar mais um estímulo trilionário à economia logo após a adoção do Plano de Resgate Americano, orçado em US$ 1,9 trilhão.



Entre os pontos comuns que podem ajudar a Casa Branca a angariar o apoio dos congressistas, há consenso quanto a necessidade de investir mais para competir com a China em nível global, afirmou Psaki.



Segundo ela, Biden crê que o pacote de infraestrutura ajudará os EUA a alcançarem este objetivo.



A porta-voz reforçou que o governo está disposto a ouvir propostas dos congressistas para os investimentos na infraestrutura norte-americana, e por isso a equipe responsável pelas relações legislativas da Casa Branca está organizando cerca de 30 reuniões com comitês do Congresso sobre a proposta, informou.



De acordo com Psaki, Biden só não vai tolerar "inação" dos parlamentares sobre o assunto.