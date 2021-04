Procon-SP notifica Carrefour por problemas ocorridos em promoção de site

O Procon-SP notificou nesta quinta-feira, 1º, o Carrefour, solicitando informações a respeito de venda promocional no site da empresa, com cancelamento posterior sob alegação de erro, que está sendo relatado nas redes sociais.



A empresa deve informar se efetuou campanha promocional nos últimos 15 dias e, em caso confirmado, detalhar os termos da promoção, se os cancelamentos relatados ocorreram, quantos consumidores foram afetados e quais produtos foram ofertados.



O Carrefour também deve esclarecer se as ofertas não são passíveis de cumprimento e, em caso negativo, como os consumidores foram informados, quais esclarecimentos foram prestados, e por fim, quais os canais de atendimento disponibilizados ao consumidor. A empresa deve responder a notificação até a próxima quarta-feira, 7.