Comércio contrata 206 mil trabalhadores em um trimestre, mostra IBGE

O comércio abriu 206 mil vagas no trimestre encerrado em janeiro ante o trimestre terminado em outubro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quarta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Na passagem do trimestre terminado em outubro para o trimestre encerrado em janeiro houve geração de vagas em todas as atividades: outros serviços (152 mil ocupados), indústria (33 mil), alojamento e alimentação (90 mil), transporte (58 mil), agricultura, pecuária, produção florestal pesca e aquicultura (225 mil), construção (178 mil), serviços domésticos (228 mil), informação, comunicação e atividades financeiras (313 mil) e administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (225 mil).



Em relação ao patamar de um ano antes, a agricultura ganhou 257 mil trabalhadores, e a administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais contratou 206 mil trabalhadores a mais.



Houve perdas em todas as demais atividades. A construção demitiu 693 mil, o comércio dispensou 1,964 milhão. Alojamento e alimentação fechou 1,585 milhão de vagas, e serviços domésticos perderam 1,308 milhão de trabalhadores.



A indústria dispensou 1,251 milhão de funcionários, enquanto o setor de informação, comunicação e atividades financeiras demitiu 164 mil. Transporte perdeu 702 mil vagas, e outros serviços demitiram 938 mil pessoas.