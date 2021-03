Com PEC Emergencial, dívida bruta chega a 83,3% do PIB em 2030, diz Tesouro

A aprovação da PEC Emergencial deve proporcionar uma trajetória mais benevolente da dívida bruta, segundo o Tesouro Nacional. Antes da PEC, a dívida chegaria a 85,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2030. Agora, esse dado deve ser de 83,3% do PIB no cenário-base, que tem como premissa a não renovação dos gastos tributários que perdem a vigência até 2030.



Há ainda um cenário mais otimista, que considera a redução dos gastos tributários até o nível de 2% do PIB até 2030. Nesse cenário, a dívida cai a 72,5% do PIB em 2030.