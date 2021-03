IGP-M de março tem maior alta para o mês desde a criação do real

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de março, que acelerou a 2,94%, após 2,53% em fevereiro, tem a maior taxa para o mês desde a criação do real, segundo a série histórica da Fundação Getulio Vargas (FGV). Antes da criação da atual moeda brasileira, as taxas do índice geral de preços mensais eram de dois dígitos e refletiam a hiperinflação da época. Em 1995, no primeiro março sem hiperinflação, o indicador apresentou alta de 1,12%. Com o dado apresentado na manhã desta terça-feira (30) pela FGV, o IGP-M acumula alta de 8,26% no ano e de 31,10% em 12 meses.