FMI vê discussões técnicas 'construtivas' sobre renegociação de dívida argentina

Diretor do Departamento de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gerry Rice disse nesta quinta-feira, 25, que o ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, teve discussões técnicas "construtivas" sobre a renegociação da dívida do país com autoridades da entidade nesta semana.



Rice, que falou durante coletiva de imprensa, não ofereceu, porém, nenhuma data para o fechamento de um acordo.