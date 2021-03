Gasto com Habitação sobe 0,71% em março no IPCA-15, mostra IBGE

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma queda de 0,74% em fevereiro para um aumento de 0,71% em março, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo deu uma contribuição de 0,11 ponto porcentual para a inflação de 0,93% deste mês.



O resultado foi puxado pelo avanço de 4,60% no preço do gás de botijão, um impacto de 0,05 ponto porcentual sobre o IPCA-15. O gás de botijão subiu pelo décimo mês consecutivo.



O gás encanado aumentou 2,52%, devido a reajustes no Rio de Janeiro e em Curitiba. A taxa de água e esgoto subiu 0,68%, em decorrência de aumentos em Fortaleza e em Curitiba.



A energia elétrica teve alta de 0,05% em março, depois da queda de 4,24% em fevereiro. A bandeira tarifária amarela permaneceu em vigor no período, com acréscimo de R$ 1,343 na conta de luz a cada 100 quilowatts-hora consumidos. Em março, houve reajustes nas tarifas de energia em duas concessionárias do Rio de Janeiro.