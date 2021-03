Crise demanda mais reservas globais por instituições multilaterais, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que a vacinação é crítica para a recuperação do nível de atividade no país. Ela ressaltou que as instituições financeiras nos Estados Unidos estão "mais saudáveis hoje" devido sobretudo às ações emergenciais adotadas pelo governo americano e pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) para ajudar a mitigar a recessão provocada pela pandemia do coronavírus.



Yellen também destacou em audiência no Senado que a crise atual demanda mais reservas globais por instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional.



"O aumento do montante de SDRs sigla em inglês para Direitos Especiais de Saques, uma reserva suplementar internacional criada pelo FMI pelo FMI ajudará a alocar mais recursos para países com baixa renda", comentou a secretária do Tesouro.



BlackRock



Janet Yellen ainda afirmou que "é importante reguladores terem atenção sobre riscos administrados pela BlackRock e outras firmas." O comentário foi feito como resposta a pergunta da senadora democrata Elizabeth Warren, na qual questionou "de forma hipotética, o que aconteceria à economia do país se a BlackRock, que administra perto de US$ 9 trilhões em ativos", enfrentasse sérios problemas e eventualmente quebrasse.



"Riscos enfrentados por assets são diferentes dos enfrentados por bancos", acrescentou Yellen.