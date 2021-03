Frota de veículos das locadoras chegou a 1 milhão de unidades em 2020, diz ABLA

Mesmo com as dificuldades enfrentadas pelas locadoras para compra de veículos, em meio às paradas de produção das montadoras, o setor de locação registrou uma frota de 1 milhão de unidades em 2020, ante 998,4 mil no ano anterior.



Segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), as locadoras atingiram emplacamentos de 360,5 mil unidades em 2020, ante 541,3 mil em 2019.



A entidade destacou que, ao final de dezembro, cerca de 100 mil veículos em pedidos não foram entregues pelas montadoras.