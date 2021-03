Fed olha 'cuidadosamente' para estabilidade financeira, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reforçou nesta terça-feira, 23, que a política monetária dos Estados Unidos é altamente acomodatícia e garantiu que a autoridade está olhando "cuidadosamente" para a estabilidade financeira. Ele fez os comentários em audiência na Câmara dos Representantes.



Segundo o dirigente, "alguns preços de ativos estão altos, mas o sistema financeiro é bem capitalizado e está bem sua administração de riscos".



De acordo com Powell, antes de reduzir estímulos monetários, a instituição vai comunicar "com cuidado" e se "mover devagar".