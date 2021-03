Yellen descarta medidas que afetem empresas nos EUA, mas quer elevação de receita

Em audiência na Câmara dos Representantes nesta terça-feira, 23, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, evitou em vários momentos afirmar que o governo do presidente Joe Biden proporá a elevação de impostos cobrados de grandes empresas e pessoas que ganham mais de US$ 400 mil por ano, ou aplicará medidas que afetem pequenas empresas. Ainda assim, Yellen destacou a necessidade de se elevar as receitas.



Perguntada de forma constante pela deputada republicana Ann Wagner sobre como a administração democrata avalia que vai retomar a economia do país com alta de tributos, a secretária do Tesouro americano respondeu: "Precisamos elevar receitas para continuar a recuperação da economia. A administração Biden não proporá medidas para afetar pequenas empresas. Precisamos realizar investimentos para tornar a economia produtiva e gerar mais empregos."