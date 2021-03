Com nova pancada na economia, País deve sentir impacto na arrecadação, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que os primeiros resultados de março da arrecadação federal mantiveram o ritmo de crescimento, mas admitiu que as receitas do governo federal devem sofrer um impacto com o recrudescimento a partir da segunda quinzena deste mês.



"Com essa nova pancada na economia brasileira, é evidente que devemos sofrer algum impacto na segunda quinzena de março e em abril", reconheceu Guedes.



A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 127,747 bilhões em fevereiro, o melhor resultado para o mês na série histórica da Receita Federal.



Guedes repetiu que o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) de janeiro teve um desempenho superior ao esperado e citou a abertura de vagas formais de trabalho no começo deste ano.



"A economia brasileira estava em plena recuperação após o mergulho profundo sob o impacto da primeira onda da pandemia de covid-19. Estamos mantendo e até criando empregos após uma recessão", completou o ministro.