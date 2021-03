Guedes: 'Nos próximos 6 meses, temos que vacinar o máximo possível da população'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, apontou nesta sexta-feira, 19, a vacinação em massa como o caminho para garantir o retorno seguro das atividades. Durante entrevista aos jornais espanhóis El Mundo e Expansión, Guedes afirmou que vacinar o máximo possível da população nos próximos seis meses é o grande objetivo do governo.



"Nos próximos seis meses, temos que vacinar o máximo possível da população brasileira, e este é o nosso grande objetivo", afirmou o ministro, acrescentando que o Brasil vem trabalhando para acelerar todos os contratos com farmacêuticas, de modo a adiantar a entrega dos imunizantes.



Ele citou a contratação de 100 milhões de vacinas da Pfizer, ampliando o total de encomendas neste ano para mais de 500 milhões de doses.



Porém, reconheceu que o País ainda vacinou pouco. "Temos que melhorar muito."



E salientou: "Vamos vacinar 'massivamente' para a volta ao trabalho e retomar o crescimento sustentável e as reformas."



Segundo Guedes, a segunda onda da pandemia vem se espalhando mais rapidamente, com variantes mais mortíferas.



Ele sustentou que a atividade econômica estava "decolando" quando foi atingida pela segunda onda de contaminações. "Estamos em contexto difícil e dramático", assinalou.