Aneel discutirá regras para restrições impostas pelo ONS para usinas eólicas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) convocou uma reunião extraordinária para esta sexta-feira, 19, para discutir regras para casos de restrições impostas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) na operação de usinas eólicas. O tema foi alvo de uma consulta pública no ano passado. A diretoria irá se reunir às 14h15.



Em momentos em que a demanda por energia do sistema elétrico não consegue absorver toda a oferta produzida, o ONS é obrigado a solicitar a redução da injeção de energia na rede para evitar uma sobrecarga do sistema e desequilíbrio de tensão.



No jargão do setor, esse fenômeno é conhecido como "constrained-off", e já vem impactando a operação da rede pelo Operador Nacional.



Ao pedir análise da Procuradoria Federal junto à Aneel, o relator do processo, diretor Sandoval Feitosa, explicou que, por uma decisão judicial tomada pelo desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), foi fixado prazo de sessenta dias para que a Aneel conclua o julgamento da matéria.



O prazo, segundo o diretor, se encerra na próxima terça-feira, 22.