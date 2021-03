Bolsonaro participa no dia 19 de entrega de equipamentos para Angra 3

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve participar na sexta-feira, 19, de evento de inauguração da linha de produção de torres de transmissão de energia e da entrega de dois acumuladores fabricados pela Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep) para a usina nuclear de Angra 3. Recentemente, o chefe do Executivo sancionou uma Medida Provisória (MP) que traz dispositivos que permitem a retomada das obras do empreendimento.



A solenidade também deverá contar com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC).



Ainda está prevista a participação do presidente da Nuclep, Carlos Henrique Seixas, e do presidente da Eletronuclear, Leonam Guimarães.



O evento ocorre às 10 horas (de Brasília) e no Parque Fabril da Nuclep, em Itaguaí (RJ).



A construção de Angra 3 foi paralisada no final de 2015, em meio às investigações da Operação Lava Jato.



A Eletronuclear lançou edital para contratação de empresa para retomar a obra civil e montagem eletromecânica da usina.



A expectativa é que o contrato seja assinado até maio. Pelo cronograma, a contratação da empreiteira que dará sequência à obra está prevista para o segundo semestre de 2022 e a entrada em operação da usina para novembro de 2026.