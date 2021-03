BoJ: 'não há planos para emissão de moeda digital no momento', diz Kuroda

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Haruhiko Kuroda, afirmou nesta terça-feira, 16, que a autoridade monetária "no momento" não tem planos de emitir sua própria moeda digital, mas defendeu que bancos centrais precisam se preparar para a eventual necessidade de implementação do instrumento de pagamentos. Em discurso durante eventual virtual, Kuroda informou que o BoJ realizará experimentos sobre o uso dessas divisas. "Em meio a mudanças significativas que estão ocorrendo com o advento da sociedade digital, aproveitaremos esta oportunidade para considerar cuidadosamente a forma como devemos fornecer dinheiro do banco central", disse presidente do BoJ.