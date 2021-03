Aliansce suspende funcionamento de dois shoppings em Belém

A administradora de shopping centers Aliansce Sonae informou na noite desta segunda-feira (15) que, a partir desta terça (16), estão suspensas as operações do Boulevard Shopping Belém e do Parque Shopping Belém. A interrupção deve durar, pelo menos, até o dia 22 de março. A suspensão ocorre por determinação das autoridades locais, como medida de controle da transmissão do novo coronavírus. "As atividades comerciais afetadas pelas restrições mencionadas acima continuarão a atender por delivery e Drive-Thru & Pick-up", diz a empresa em comunicado.