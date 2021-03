Alemanha: índice ZEW de expectativas econômicas sobe a 76,6 em março

O índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu de 71,2 pontos em fevereiro para 76,6 pontos em março, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (16) pelo instituto alemão ZEW. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a 74 pontos, e sugere que a confiança na maior economia europeia seguiu melhorando neste mês.



"O otimismo econômico continua aumentando. Especialistas (financeiros) esperam uma ampla recuperação da economia alemã", comentou o presidente do ZEW, Achim Wambach. Especialistas também preveem que ao menos 70% da população alemã seja vacinada até o outono europeu, acrescentou Wambach.



O índice de condições atuais medido pelo ZEW também mostrou avanço entre fevereiro e março, de -67,2 para -61 pontos. Neste caso, a projeção era de alta a -61,5 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.