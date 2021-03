Bolsonaro culpa isolamento por alta no preço dos alimentos

Bolsonaro voltou a culpar a pandemia do novo coronavírus como causa exclusiva da crise econômica que enfrenta o País (foto: AFP)

O presidente da República,, responsabilizou a "política do fica em casa" pela alta do preço dos alimentos ao responder a apoiadores, no, nesta segunda-feira, 15."A política do fica em casa, feche tudo, que destruiu milhões de empregos, a consequência está aí. Imagine se odo campo tivesse ficado em casa, não teria alimento para ninguém. Agora, todo mundo é, quem é que está com essa política do fica em casa? Não sou eu", disse.A declaração foi dada a apoiadores no Palácio da Alvorada e o vídeo da conversa divulgado nas redes sociais por um canalAntes de responder a essa pergunta, Bolsonaro citou as manifestações do domingo, quando manifestantes fizeram carreatas e atos a favor dele e contra as medidas restritivas em várias cidades do País, em pleno período de crescimento preocupante das mortes pela covid-19."Estou vendo que vocês estão com a roupa que estavam nas ruas antes", disse Bolsonaro, para depois completar na sequência: "Tudo o que for legal fazer, eu farei. E brevemente, teremos as consequências do que está acontecendo."