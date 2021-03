Guedes: Troca [na Petrobras] é ameaça a governança? Está tudo dentro da lei

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que "por enquanto" a troca na presidência da Petrobras está sendo feita dentro da lei e não ameaça a governança da empresa.



Em live organizada pelo site Jota, Guedes ressaltou que ajuda mais o Brasil ficando no governo apesar da "ameaça de intervenção em uma empresa que não será privatizada" e ajudando a agenda de reformas a avançar.



"Quando houve problema na Petrobras, falaram de intervenção. O presidente já falou que não vai privatizar a Petrobras, então alertamos que é preciso boa governança. Troca do presidente da Petrobras é ameaça à governança? Vamos ver, por enquanto está tudo dentro da lei direitinho", afirmou.



O ministro disse ainda que nunca participou de conversas "soltando dinheiro" que não fosse estritamente previsível, em uma referência à liberação de emendas parlamentares. "Vejo jogo político dentro da lei, não vejo caixa dois ou corrupção. Achava que a mídia ia entender que há um outro lado desse governo, que parece rude nos modos, mas tenta acertar em outras práticas", completou.



Questionado se cogita ou já cogitou deixar o governo, disse que não pensa nisso porque acredita que o presidente Jair Bolsonaro confia nele. "Saio se não puder ser útil, seja por falta de confiança do presidente ou por estarmos indo para o caminho errado. Não contem comigo para promover desorganização da economia. Não quero elogio, quero uma cooperação institucional. O importante é o País avançar na direção correta", concluiu.