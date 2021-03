Christine Lagarde diz que BCE segue atentos à curva de juros e ao câmbio

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a entidade segue atenta a "toda a curva de juros dos bônus", em entrevista coletiva que seguiu o anúncio da decisão de política monetária do BCE. Ela afirmou, porém, que o banco não está fazendo qualquer controle da curva de rendimentos.



A dirigente também citou que o euro tem mostrado volatilidade recentemente e que o BCE monitora o comportamento da moeda ante outras divisas "de perto", mas sem estabelecer metas à moeda europeia. Lagarde resslatou que, caso necessário, o conselho de política monetária do BCE pode se reunir além do programado.