BC do Canadá decide manter taxa básica de juros em 0,25%

O Banco do Canadá decidiu nesta quarta-feira manter a taxa básica de juros em 0,25%. A instituição informa em comunicado que também manterá sua diretriz ("forward guidance") extraordinária, reforçada e suplementada pelo programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês), que continuará no ritmo atual de "ao menos 4 bilhões de dólares canadenses por semana".



O BC avalia que a economia global se recupera dos efeitos da covid-19, embora de modo desigual entre regiões e setores.



Diz que a recuperação nos EUA parece ganhar impulso, com queda nos casos do vírus e apoio fiscal, enquanto o petróleo e outras commodities subiram desde a última reunião.



No Canadá, a economia se mostra mais resistente do que o antecipado à segunda onda da covid-19, afirma o BC, em meio a medidas para conter o problema.



Para a instituição, a perspectiva de curto prazo é mais forte, embora ainda com ociosidade econômica "considerável" e grande incerteza sobre a evolução do vírus e a trajetória do crescimento econômico. Nesse quadro, os dirigentes dizem que a recuperação continua a exigir "apoio extraordinário da política monetária", mantendo os juros até que a ociosidade econômica seja absorvida e que a meta de inflação em 2% seja atingida de modo sustentável.