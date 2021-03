Aneel aprova reajuste médio de 6,02% nas tarifas da Enel Rio

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 9, reajuste médio de 6,02% nas tarifas da Enel Rio. Para consumidores conectados à alta tensão, o aumento será de 10,38%. Já para a baixa tensão, a alta será de 4,63%.



Segundo a agência, o impacto do empréstimo da conta-covid contribuiu para amenizar o impacto do reajuste em -14,29%.



"A reversão da conta-covid pode trazer alguns alívios para segmentos tarifários que agora estamos experimentando", disse o relator do processo, diretor Efrain da Cruz.



As novas tarifas passarão a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de março.



A distribuidora atende 2,7 milhões de unidades consumidoras.