EUA: déficit orçamentário aumenta a US$ 1,048 tri nos 5 meses do atual ano fiscal

O déficit nos Estados Unidos nos primeiros cinco meses fiscais de 2021 foi de US$ 1,048 trilhão, US$ 423 bilhões a mais do que o mesmo período em 2020, segundo publicou nesta segunda-feira, 8, o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês). Segundo a entidade apartidária que aconselha o Congresso dos EUA, grande parte dos gastos está vinculada aos pagamentos durante a pandemia, especialmente compensações por desemprego, créditos fiscais reembolsáveis e o programa de apoio às pequenas empresas, no que consistiram três quartos das despesas.



Os gastos tiveram aumento de 25% e as receitas, de 5%, entre outubro e fevereiro, na comparação com igual período do ano fiscal anterior.