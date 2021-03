Dados de emprego acentuam necessidade de pacote, avalia porta-voz da Casa Branca

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki voltou a insistir nesta quinta-feira, 4, na necessidade de se aprovar um pacote de estímulos fiscais, atualmente em tramitação no Senado dos Estados Unidos. Segundo ela, dados recentes de emprego reforçam a necessidade de que o Congresso avance nessa frente.



Psaki defendeu as medidas já sabidas para conter a covid-19, como a lavagem das mãos, o uso de máscaras e o distanciamento social. A porta-voz do governo comentou que elas e a vacina são "o caminho para a volta ao normal", reafirmando o compromisso do governo em avançar na imunização.



A porta-voz foi também questionada sobre se o governo anterior, de Donald Trump, não teria méritos no combate ao vírus. "Não acho que ninguém merece crédito quando meio milhão de pessoas morreram nesta pandemia", afirmou, citando o número de vítimas já atingido pelo país. Ela lembrou da plataforma de Biden para que as pessoas usem máscaras durante seus primeiros 100 dias de governo, o que segundo projeções poderá salvar 60 mil vidas no período.