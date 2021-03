Senado inicia votação de destaque para fatiar PEC do auxílio

O Senado iniciou a votação de um requerimento do Cidadania para fatiar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial e aprovar apenas a recriação do auxílio emergencial. A equipe econômica é contra a alternativa, que deixaria as medidas de contenção de gastos para outra proposta no futuro.



O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), decidiu pautar o requerimento antes da votação do parecer do senador Marcio Bittar (MDB-AC). O relator argumentou que a proposta está "madura" e se manifestou contra o fatiamento, alegando que é preciso apontar para responsabilidade social e fiscal ao mesmo tempo.