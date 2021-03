Cidadania apresenta requerimento para fatiar PEC emergencial e oposição apoia

A liderança do Cidadania no Senado apresentou um requerimento para fatiar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) emergencial e aprovar apenas a recriação do auxílio emergencial. A equipe econômica é contra essa alternativa, que retiraria as medidas de ajuste que são o "coração" da proposta.



As bancadas do PSDB e do MDB também haviam apresentado pedidos semelhantes, mas acabaram retirando o requerimento. O pedido do Cidadania, porém, está recebendo apoio da oposição.



"O governo se aproveita de milhares de pessoas mortas para empurrar uma PEC com exigências que poderiam ser votadas dentro do cronograma comum. Vamos votar o auxílio emergencial e separar as chantagens", disse o líder da oposição, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).