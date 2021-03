Tarcísio: apesar da pandemia, estamos confiantes para leilões de concessões

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse nesta terça-feira, 2, que está confiante para os leilões de concessões que serão realizados pelo governo, a despeito do momento de cautela global em meio à pandemia de covid-19.



"Vai ter player (interessado) sim. Essa confiança é concreta, porque esses players estão todos os dias conversando conosco. Já temos bancos mandatados e investidores se preparando para essas concessões. Esse ano é muito importante para a infraestrutura", afirmou, no evento "Cenários Brasil 2021", promovido pela Arko Advice e Empiricus.



O ministro repetiu a previsão para o leilão de 54 ativos neste ano, incluindo 11 lotes de rodovias, 22 aeroportos, além de ferrovias e terminais portuários. Tarcísio citou ainda o leilão da Cedae que, apesar de não estar ligado à pasta, também estaria sendo bastante esperado pelo mercado.



"Temos muita confiança de que isso vai dar certo. O momento é delicado, mas percebemos alguns movimentos que não são justificados. Se olharmos o contexto, temos uma inflação civilizada, juros negativos, reservas altas e uma pauta de reformas encaminhada no Congresso. Temos os balanços das empresas em ordem e o Brasil vacinando, rumo ao controle da pandemia", completou.



O ministro elencou ainda o que chamou de "tradição" brasileira de respeito aos contratos e o tamanho do portfólio de ativos colocados em leilão. "São ativos muito bons e interessantes. O investidor sempre pensa a longo prazo e ainda há muita liquidez no mundo. Ninguém se prepara para participar de um leilão só em um País. Esse esforço é feito para disputar ativos combinados, o que alavanca a taxa de retorno", acrescentou.