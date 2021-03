Campos Neto: variante do vírus parece ser mais contagiosa

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira, 2, que a autoridade monetária tem acompanhado a evolução da covid e o que tem verificado é que a variante do vírus parece ser mais contagiosa. No entanto, de acordo com o presidente do BC, não se sabe se ela é mais letal.



"A variante do vírus está em vários Estados, mas temos informações desencontradas", disse o banqueiro central. Campos Neto participa neste momento do webinar "Cenários Brasil 2021", promovido pela Arko Advice e Empiricus.



O presidente do BC disse ainda que parte dos países já registra uma curva descendente de óbitos ao passo que o Brasil registrou uma aceleração por causa da variante do vírus.



"Entendemos que as medidas de lockdown que estão sendo preparadas serão temporárias porque temos um esquema de vacinação que vem se acelerando", disse Campos Neto, para quem Brasil é hoje o quinto país no mundo que mais vacina. "Entendemos que vamos ter grande número de vacinas a partir de abril",disse.



Para ele, até junho boa parte da população de vários países já estará vacinada. A vacinação, de acordo com ele, traz luz ao fim do túnel e grandes pacotes de estímulo vem sendo anunciados no mundo.