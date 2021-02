Rio Branco Alimentos protocola pedido de registro de oferta pública de ações

A Rio Branco Alimentos, dona das marcas Pif Paf, Fricasa, Ladelli, Flip e Pescanobre, protocolou ontem pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa.



A oferta terá como coordenador-líder o Citi, além da coordenação do Bank of America Merril Lynch e o banco BTG Pactual.



Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, a Rio Branco Alimentos registrou lucro líquido consolidado de R$ 147,906 milhões no exercício de 2020, ante R$ 235,647 milhões em 2019.



A companhia esperará o procedimento de bookbuilding para então decidir a destinação dos recursos captados. "Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta não forem efetivamente utilizados no curso regular dos negócios da Companhia, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que acreditamos estar dentro da política de investimento, visando à preservação de seu capital e investimentos com perfil de alta liquidez", apontou a empresa em seu prospecto.