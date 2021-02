Renda domiciliar dos mineiros fica abaixo da média nacional em 2020

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

domiciliar per capita observada no ano passado emfoi a menor da regiãoe ficou bem abaixo da média nacional, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística () divulgada nesta sexta-feira (26/02).

O rendimento médio da população residente no estado em 2020 foi de R$ 1.314,00, inferior ao do brasileiro, de R$ 1.380.

O Distrito Federal é a unidade da federação com o maior rendimento, R$ 2.475, e o Maranhão é o estado com a menor média, R$ 676.

Na região Sudeste, o estado de São Paulo é o que possui a melhor posição, com a média da renda domiciliar per capita de R$ 1.814, a segunda melhor do país. O Rio de Janeiro obteve a segunda posição regional (R$ 1.723), seguido por Espírito Santo (R$ 1.347).

Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente nas Unidades da Federação %u2013 2020 (foto: IBGE/Reprodução)

O indicador de 2020 mostra um recuo na renda média mensal do brasileiro e dos mineiros, quando comparado ao levantamento de 2019. Naquele ano, a média nacional foi de R$ 1.438,67 e a de Minas fechou em R$ 1.357,59, já a menor entre os estados do Sudeste.

Os resultados foram obtidos através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), levantamento domiciliar trimestral realizado pelo IBGE, que capta informações socioeconômicas e demográficas.

Os rendimentos domiciliares são calculados pela soma dos rendimentos do trabalho e de outras fontes recebidos por cada morador no mês de referência da pesquisa. O rendimento domiciliar per capita é a divisão dos rendimentos domiciliares, em termos nominais, pelo total dos moradores.



